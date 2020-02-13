Fatih'te madde bağımlısı genç evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te madde bağımlısı genç evi yaktı - Son Dakika

Fatih'te madde bağımlısı genç evi yaktı

6 saat önce

Fatih'te madde bağımlısı bir genç kaldığı evi ateşe verdi.

Fatih'te madde bağımlısı genç evi yaktı, System.String[]

Fatih'te madde bağımlısı bir genç kaldığı evi ateşe verdi. Pencereye çıkarak etrafa tehditler savuran genç daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 13: 00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşayan madde bağımlısı olan bir genç annesi ile birlikte yaşadığı evi henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşe verdi. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süreli müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü.


Olay yerinde etrafa tehditler savuran gencin evi yaktığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yangın sonrası fenalaşan anneye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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