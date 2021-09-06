FATİH'TE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

FATİH'te, kullandığı otomobil ile makas atan sürücü göz altına alındı.

Fatih Kenedy Caddesi'nde 5 Eylül Pazar günü saat 07.15 sıralarında bir sürücü otomobiliyle makas atıp, zikzak çizerek ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, sürücünün Sercan Y., olduğunu belirledi. Sercan Y., polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalanarak ifadesi alınmak üzere Fatih Kocamustafapaşa Sinan Acar Polis Merkezine teslim edildi. Sürücüye bin 941 lira idari para cezası uygulandı.