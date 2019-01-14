Son Dakika Haberleri: Fatih'te Market Deposunda Yangın

Fatih'te Market Deposunda Yangın

10 dakika önce

Fatih'te bir market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Fatih'te bir market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atikali Mahallesi Sarayağa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, market deposunun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.

Bunun üzerine ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu depoda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:06 Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, Güncel
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