FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN - Son Dakika
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FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN

11.05.2022 09:09

FATİH'te elindeki bıçakla markete girerek 30 bin lira gasbeden şüpheli Veysel G.(34) yakalandı.

FATİH'te elindeki bıçakla markete girerek 30 bin lira gasbeden şüpheli Veysel G.(34) yakalandı. Şüphelinin elindeki bıçakla market çalışanını tehdit ederek paraları aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih, Ayvansaray Mahallesi, Hoca Çakır Caddesi'ndeki markete 3 Mayıs 2022 tarihinde gelen cerrahi maskeli şüpheli, elindeki bıçakla kasada bulunan çalışanı tehdit etti. Kasada bulunan yaklaşık 30 bin lirayı gasbeden şüpheli kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde markete sabah 10.10'da gelen şüphelinin elindeki bıçakla kasaya yöneldiği ve paraları istediği görüldü. Saniyeler içinde kasadaki parayı alan şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis yaptığı çalışmada gasp olayını gerçekleştiren kişinin Veysel G. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin daha önceden 2 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelinin 2020 yılında Konya'da iki ayrı marketten bıçak teşhiri ile gasp olayına karıştığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Veysel G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN
FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN
FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN
FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN
FATİH'TE MARKETTE BIÇAKLI SOYGUN

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Kaynak: DHA

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