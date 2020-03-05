Fatih'te markette yangın çıktı - Son Dakika

FATİH'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı. Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.

"İTFAİYE GELENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mustafa Yıldırım , "Dışarıdan bağırma sesleri geldi. Aşağıya indik camları kırdık. Komşularla birlikte su taşıdık. Komşularımızı da aşağıya indirdik can güvenliği için. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar elimizden geleni yaptık. Dumandan etkilenen olmadı ama her ihtimale karşı komşularımızı aşağıya indirdik." dedi.

- İstanbul