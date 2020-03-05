Fatih'te markette yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te markette yangın çıktı - Son Dakika

Fatih'te markette yangın çıktı

14 dakika önce

FATİH'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı.

Fatih'te markette yangın çıktı, System.String[]
FATİH'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı. Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.

"İTFAİYE GELENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mustafa Yıldırım, "Dışarıdan bağırma sesleri geldi. Aşağıya indik camları kırdık. Komşularla birlikte su taşıdık. Komşularımızı da aşağıya indirdik can güvenliği için. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar elimizden geleni yaptık. Dumandan etkilenen olmadı ama her ihtimale karşı komşularımızı aşağıya indirdik." dedi.


- İstanbul
Sarayönü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih'te markette yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]