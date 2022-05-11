Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı - Son Dakika
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Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı

11.05.2022 12:44

Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı Fatih'te ramazan bayramında elinde bıçakla markete girip kasiyeri tehdit ederek 30 bin lirayı gasp eden şüpheli yakalandı.

Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı

İSTANBUL - Fatih'te ramazan bayramında elinde bıçakla markete girip kasiyeri tehdit ederek 30 bin lirayı gasp eden şüpheli yakalandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Hoca Çakır Caddesi'nde bulunan markette, bayramın 2'nci günü meydana gelen olayda, eli bıçaklı bir şahıs markete girerek kariyeri tehdit etti. Kasada bulunan yaklaşık 30 bin lirayı gasp eden şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu atlatan kasiyer polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli şahıs Veysel G. kısa sürede yakalandı. Veysel G.'nin benzer suçlardan suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, 2020 yılında Konya'da iki ayrı marketten bıçaklı gasp olayına karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gasp anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı
Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı
Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı
Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı
Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te markete giren bıçaklı gaspçı 30 bin TL'yi alıp böyle kaçtı - Son Dakika


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