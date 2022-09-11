Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi!

11.09.2022 19:53

Fatih'te çevik kuvvet aracı içerisinde meslektaşının tabancayı doldur boşalt yaptığı esnada vurulan polis Kenan Baş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Metro İstasyonu önünde çevik kuvvet aracı içerisinde polis memuru S.Ö., yanında bulunan D.B. isimli arkadaşının ruhsatlı tabancısını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada, yanındaki diğer meslektaşı Kenan Baş'ı yanlışlıkla kafasından vurmuştu.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kenan Baş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis Kenan Baş'ın cenazesinin Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek uğurlama törenin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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