Son Dakika Haberleri: Fatih'te metruk bina alev alev yandı
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Fatih'te metruk bina alev alev yandı

1 saat önce

FATİH'te iki katlı metruk binada yangın çıktı.

Fatih'te metruk bina alev alev yandı, System.String[]
FATİH'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Yangın, 06.00 sıralarında Hoca Gıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.



- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
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