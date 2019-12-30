Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te metruk bina alev alev yandı

6 saat önce

Fatih'te, iki katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te metruk bina alev alev yandı, System.String[]

Fatih'te, iki katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan metruk bina yan binanın çatı kısmına sirayet edince mahallede paniğe neden oldu.


Yangın dün saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokaktaki iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler bir andan tüm binayı sardıktan sonra yan binanın çatı kısmına sirayer etti. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Fatih, Beyoğlu ve Bayrampaşa'dan takviye amaçlı sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis yan binayı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında itfaiye soğutma çalışması sürüyor. Yangının sirayet ettiği yan binada ise maddi hasar meydana geldi.


Yangının kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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