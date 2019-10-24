Fatih'te metruk bina kısmen çöktü

Fatih'te 3 katlı metruk binanın iç kısmında meydana gelen çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.



Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Çıkmazı Sokak üzerinde kullanılmayan 3 katlı binanın iç kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Bu sırada binadan kopan bazı parçalar yola saçıldı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.