Fatih'te metruk bina yangını - Son Dakika

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Hayriyehanım Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk ahşap binada yangın meydana geldi. Saat 20: 21 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Eminönü İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.