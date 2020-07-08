FATİH'TE METRUK BİNADA BAŞLAYAN YANGIN APARTMANA SIÇRADI - Son Dakika

Fatih 'te metruk bir binada başlayan yangın yan taraftaki 5 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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