FATİH'TE METRUK BİNADA BAŞLAYAN YANGIN APARTMANA SIÇRADI - Son Dakika

Fatih'te metruk bir binada başlayan yangın yan taraftaki 5 katlı apartmanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 08.15 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa
Mahallesi Marmara
Caddesi'ndeki tek katlı boş bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın büyüyerek çevresinde bulunan 5 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis e zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca tedbir amaçlı ambulansta olay yerinde hazır bulundu.
Tek katlı metruk binada ve 5 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken Fatih Belediyesi
zabıtası ve polis ekipleri de çevredeki evlerde oturan vatandaşları uyarıp önlem aldı.
Görüntü dökümü
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-Cep telefonu görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-Sokaktan görüntü
-Yangının sıçradığı binadan görüntü
- İstanbul