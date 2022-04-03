Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

03.04.2022 15:22

Fatih'te metruk ahşap binada çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te metruk ahşap binada çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kızıl Çıkmaz Sokak'ta bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken alevler kısa sürede yandaki binaya sıçradı.

Diğer binada yaşayan 4 kişi tahliye edilirken itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Metruk bina tamamen yandı, alevlerin sirayet ettiği yandaki binada ise hasar meydana geldi.

Binayı soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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