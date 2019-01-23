Fatih'te Metruk Binada Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
FATİH'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
FATİH'te bir iş yeri önünde uyuşturucu madde satan şüpheli Güven Timleri
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Katip Kasım Mahallesi'nde bir işyerinin önünde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri metruk bir binaya yaptığı operasyonda 20 yaşındaki D.B,'yi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda 393 gram kokain, 323,93 gram skunk, 76 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek ile mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli D.B.'nin yapılan detaylı sorgulamasında 2 farklı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri geçtiğimiz pazartesi günü tamamlanan D.B. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
Meral Akşener'den İzmir ve İttifak Açıklaması Geldi
Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi