Fatih'te metruk binada yangın (1)
1 saat önce
İstanbul DHAFatih'te metruk bina alev alev yandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
DHA
Fatih'te metruk bina alev alev yandı.
Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunuyor. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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