Son Dakika Haberleri: Fatih'te metruk binada yangın (1)
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Fatih'te metruk binada yangın (1)

1 saat önce

İstanbul DHA - FATİH'te metruk bina alev alev yandı.

Fatih'te metruk binada yangın (1), System.String[]
İstanbul DHA - FATİH'te metruk bina alev alev yandı.
Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunuyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
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