Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı

26.12.2020 12:10
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı, System.String[]

Son dakika haberi: Fatih'te 4 katlı metruk binanın çatı katında yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı metruk binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı gören bir görgü tanığı, "Böyle yüzlerce ev, bina var. Adamlar geliyor giriyor ısınmak içinde ateş yakıyor. Böyle bir sürü yer yandı" diye konuştu.


- İstanbul
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fatih'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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