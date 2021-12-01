Fatih'te metruk binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bina önünde bekleyen motosikletli bir kişinin birkaç saniye farkla molozların altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

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