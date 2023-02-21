Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada

21.02.2023 12:50

Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladıİSTANBUL Fatih'te 2 katlı metruk binanın boş alana çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada

Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladı

İSTANBUL Fatih'te 2 katlı metruk binanın boş alana çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Hadım Odaları Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk bina büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan boş alana çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle birlikte etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika

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