Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Hadım Odaları Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk bina büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan boş alana çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle birlikte etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika

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