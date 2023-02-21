Fatih'te metruk binanın çöktüğü anlar kamerada
Çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladı
İSTANBUL Fatih'te 2 katlı metruk binanın boş alana çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte etrafı toz bulutu kapladı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Hadım Odaları Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan metruk bina büyük bir gürültüyle yan tarafta bulunan boş alana çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle birlikte etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.
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