Fatih'te metruk bir binanın duvarı yıkıldı - Son Dakika

Belediye ekipleri de sokaktaki duvar parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Küçük Pazar Mektebi Sokağı'ndaki iki katlı metruk binanın dış duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.

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