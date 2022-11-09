Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu - Son Dakika
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Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu

09.11.2022 09:32

İstanbul Fatih'te, meydana gelen olayda metruk bir gecekonduda kalan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra bulunan kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda yaşayan evsiz kişiler çöplerin içerisinde insan kafatası ve kemikler olduğunu fark etti.

1 KİŞİYE AİT

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belediyeye bağlı personel metruk gecekonduyu temizlemeye başladı. Yapılan temizleme çalışmalarında çöplerin arasında yeniden kemik parçaları bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde 1 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemiklerin erkek ya da kadına mı ait olduğu tespit edilemedi.

İNCELEMEYE ALINDI

Metruk gecekonduda bulunan insan kafatası ve kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kemiklerin kime ait olduğu ve ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA
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Fatih'te metruk gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu Fatih'te metruk gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu

İstanbul, evsiz, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu - Son Dakika
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