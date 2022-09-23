Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

23.09.2022 04:30
Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan Onur D. idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen T44130 BAGDAT plakalı otobüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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