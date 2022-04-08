Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı

08.04.2022 11:05

Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir şüphelinin yanında bulunan poşette arama yapan polis ekipleri meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir şüphelinin yanında bulunan poşette arama yapan polis ekipleri meyve suyu kutusuna zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde bulunan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Nisan tarihinde Karagümrük Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli kişinin Suriye uyruklu O.M. olduğu belirlendi. Şüpheli kişi aynı gün 22.45 sıralarında Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakalandı. Şüphelinin yanındaki poşette yapılan aramada meyve suyu kutusu içine zulalanmış halde 199 gram kubar maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında şüpheli kişinin evinde aramalar gerçekleştirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 113,9 gram kubar, 204,5 gram metamfetamin, 19,30 gram Afgan macunu, 4 gram kokain, bin 866 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli O.M., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 6 Nisan tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde yakalandı - Son Dakika
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