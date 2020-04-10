Fatih'te Millet Caddesi'nin kaldırımlarında koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı - Son Dakika

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Fatih'te Millet Caddesi'nin kaldırımlarında koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak bugün havanın güzelliğini de fırsat bilenler Fatih
Millet Caddesi'ne çıktı. Oldukça kalabalık olan caddenin kaldırımlarında yürüyenler güvenli mesafeyi hiçe saydığı, hatta bazılarının maske bile takmadığı görüldü. Bir çiftin kol kola yürümesi ise dikkat çekti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:44 Kaynak: DHA
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