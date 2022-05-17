Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada

17.05.2022 09:14

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Fatih'te bir minibüsün etrafında dolaşan hırsız, kimsenin kendisine bakmadığı anda ön koltukta bulunan ve cebinde bir miktar para olan hırkayı çaldı.

İstanbul Fatih'te bir minibüsün etrafında dolaşan hırsız, kimsenin kendisine bakmadığı anda ön koltukta bulunan ve cebinde bir miktar para olan hırkayı çaldı. Hırsız kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs günü Binbirdirek Mahallesi Peykhane Caddesi'nde bulunan bir mağazanın önünde meydana geldi. İddialara göre, hırkasını yan koltuğa bırakan minibüs sürücüsü, işlerini halletmek için aşağıya indi. Minibüsün yanından geçen 50 yaşlarındaki şüpheli, koltuğun üzerinde duran hırkayı gördü. Etrafta birkaç tur attıktan sonra kimsenin gelmediğini fark eden şüpheli, minibüsün kilitli olmayan kapısını açarak hırkayı çaldı. Şüpheli, içinde anahtarlar ve bir miktar para bulunan hırkayla beraber kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin minibüsün etrafında dolaşarak etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Etraftakilerin kendisine bakmadığını fark eden şüpheli, ön koltukta bulunan hırkayı çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

(Caner Sönmez - Elif Somuncu - İHA)

Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada
Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada
Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada
Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada
Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Minibüste bırakılan hırkayı çalan şahıs kamerada - Son Dakika


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