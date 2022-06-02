Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı

02.06.2022 00:51

FATİH'te gece saatlerinde Yenikapı sahilinde seyir halinde bulunan motosiklet, kayalıklara uçtu.

FATİH'te gece saatlerinde Yenikapı sahilinde seyir halinde bulunan motosiklet, kayalıklara uçtu. Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kenndy Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı sahilde motosikletiyle seyir halinde giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yoldan çıkarak kayalıklara uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletiyle kayalıklara düşerek ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası kayalıklara uçan motosiklet de polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kayalıklardan çıkarıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fatih'te motosiklet kayalıklara uçtu, sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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