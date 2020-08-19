FATİH'TE MOTOSİKLETİ BİR BUÇUK DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

FATİH'TE MOTOSİKLETİ BİR BUÇUK DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR

Fatih'te yaşayan Doğu Türkistanlı Musa Abduhalil'in 10 gün önce aldığı motosikleti oturduğu apartmanın önünden bir buçuk dakika içerisinde çalındı.

FATİH'TE MOTOSİKLETİ BİR BUÇUK DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR, System.String[]

Fatih'te yaşayan Doğu Türkistanlı Musa Abduhalil'in 10 gün önce aldığı motosikleti oturduğu apartmanın önünden bir buçuk dakika içerisinde çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos'ta sabaha karşı Fındıkzade Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Doğu Türkistan Musa Abduhalil (21) motosikletini oturduğu apartmanın kapısının önündeki demire kilitleyerek evine çıktı. Abduhalil, gece uyanıp evinin camından baktığında ise 4 Ağustos'ta 32 bin liraya satın aldığı motosikletini bıraktığı yerde göremedi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını izleyen Abduhalil, motosikletinin bir buçuk dakika içerisinde çalındığı gördü. Güvenlik kamera görüntülerinde sokağa gelen 2 kişinin kilidini kırdıkları motosikleti iterek götürdükleri yer alıyor.

"HIRSIZLARIN BULUNMASINI İSTİYORUM"Ailesinin desteği ve rehberlik yaparak biriktirdiği parasıyla motosiklet aldığını belirten Musa Abduhalil, "Benim motosikletim 14 Ağustos sabah 04.53'te ezandan önce motosikletle gelen 2 hırsız tarafından kilidi kırılarak çalındı. Ben saat 05.10 gibi uyandım camdan baktığımdan motorumu göremedim. Karakola giderek şikayetçi oldum. Motosikleti ikinci el olarak 4 Ağustos'ta 32 bin liraya almıştım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngilizce okuyorum. Doğu Türkistanlı Uygur Türküyüm. Motosikleti ailemin gönderdiği ve tatil günlerinde rehberlik yaparak kazandığım paraları biriktirerek almıştım. Motosikletimin 2 tane kilidi vardı. Bir disk birde zincir kilidim vardı. Adamlar gelip bir buçuk dakikada iki kilidimi de çözdüler. Ellerinde ne olduğunu bilmiyorum ama çok hızlı çok tecrübeli hırsızlar oldukları belli. Motosikletim bulunmasa da hırsızların bulunmasını istiyorum " şeklinde konuştu.

Doğu Türkistan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE MOTOSİKLETİ BİR BUÇUK DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
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