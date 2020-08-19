Fatih'te motosikleti bir buçuk dakikada böyle çaldılar - Son Dakika

Fatih'te motosikleti bir buçuk dakikada böyle çaldılar

Fatih'te yaşayan Doğu Türkistanlı Musa Abduhalil'in 10 gün önce aldığı motosikleti oturduğu apartmanın önünden bir buçuk dakika içerisinde çalındı.

Fatih'te yaşayan Doğu Türkistanlı Musa Abduhalil'in 10 gün önce aldığı motosikleti oturduğu apartmanın önünden bir buçuk dakika içerisinde çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 14 Ağustos'ta sabaha karşı Fındıkzade Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Doğu Türkistan Musa Abduhalil (21) motosikletini oturduğu apartmanın kapısının önündeki demire kilitleyerek evine çıktı. Abduhalil, gece uyanıp evinin camından baktığında ise 4 Ağustos'ta 32 bin liraya satın aldığı motosikletini bıraktığı yerde göremedi. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını izleyen Abduhalil, motosikletinin bir buçuk dakika içerisinde çalındığı gördü. Güvenlik kamera görüntülerinde sokağa gelen 2 kişinin kilidini kırdıkları motosikleti iterek götürdükleri yer alıyor. "HIRSIZLARIN BULUNMASINI İSTİYORUM" Ailesinin desteği ve rehberlik yaparak biriktirdiği parasıyla motosiklet aldığını belirten Musa Abduhalil, "Benim motosikletim 14 Ağustos sabah 04.53'te ezandan önce motosikletle gelen 2 hırsız tarafından kilidi kırılarak çalındı. Ben saat 05.10 gibi uyandım camdan baktığımdan motorumu göremedim. Karakola giderek şikayetçi oldum. Motosikleti ikinci el olarak 4 Ağustos'ta 32 bin liraya almıştım.

Ailesinin desteği ve rehberlik yaparak biriktirdiği parasıyla motosiklet aldığını belirten Musa Abduhalil, "Benim motosikletim 14 Ağustos sabah 04.53'te ezandan önce motosikletle gelen 2 hırsız tarafından kilidi kırılarak çalındı. Ben saat 05.10 gibi uyandım camdan baktığımdan motorumu göremedim. Karakola giderek şikayetçi oldum. Motosikleti ikinci el olarak 4 Ağustos'ta 32 bin liraya almıştım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngilizce okuyorum. Doğu Türkistanlı Uygur Türküyüm. Motosikleti ailemin gönderdiği ve tatil günlerinde rehberlik yaparak kazandığım paraları biriktirerek almıştım. Motosikletimin 2 tane kilidi vardı. Bir disk birde zincir kilidim vardı. Adamlar gelip bir buçuk dakikada iki kilidimi de çözdüler. Ellerinde ne olduğunu bilmiyorum ama çok hızlı çok tecrübeli hırsızlar oldukları belli. Motosikletim bulunmasa da hırsızların bulunmasını istiyorum " şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:09

Kaynak: DHA

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