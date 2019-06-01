Son Dakika Haberleri: Fatih'te motosikletle denize düştü
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Fatih'te motosikletle denize düştü

1 saat önce

Fatih'te motosikletle denize düşen kişi balıkçılar tarafından çıkarıldı.

Fatih'te motosikletle denize düştü, System.String[]
Fatih'te motosikletle denize düşen kişi balıkçılar tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşı Ramazan K. ile balık tutmak için Çatladıkapı sahiline gelen Mehmet D, arkadaşının motosikletini kullanmak istedi. Anahtarı üzerinde bulunan motosiklete binen Mehmet D, motosikletin aninden hızlanması nedeniyle denize düştü.
Olayı gören çevredeki balıkçılar, suda çırpınan Mehmet D'yi denizden çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet D'yi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Denize düşen motosikletin çıkartılması için vinç ve özel dalgıçlara haber verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Fatih, Güncel
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