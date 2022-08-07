Fatih'te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı - Son Dakika
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Fatih'te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı

07.08.2022 13:06
Fatih'te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı

Fatih'te motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenlendi.

Fatih'te motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kurye ağır yaralandı.

Olay dün 18.15'te Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Taş Tenekeler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa motosikleti ile giren kuryeye, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli 3 el ateş etti. Kurye sağ bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar kanlar içinde kalan kuryenin yardımına koştu.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan kuryeyi hastaneye kaldırdı. Sokağı giriş ve çıkışa kapatan polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları topladı.

"Vuranı görmedim kaçıp, gitmiş"

Silah sesi duyduğunu belirten Mehmet Nurdoğan Artar, "Ben mutfaktaydım. 3 el silah sesi duydum. Pencereden baktım adam yerde yatıyor kanlar içinde. Vuranı görmedim kaçıp, gitmiş. Polisler gelip yerdeki boş kovanları topladılar. Yerden kan örnekleri aldılar. Sokağı kapattılar" dedi.

"Kuryenin durumu ağırdı"

Kuryenin durumunun ağır olduğunu söyleyen Artar, "Çok kurye gelip, gidiyor buraya. Çok var gelen hangisinin olduğunu bilmiyorsun. Bizde farkına varamadık. Kuryenin durumu ağırdı, 3 tane mermi yemiş ayağından. Kanlar içindeydi. O kadar kan kaybetti ki. Sonra serum verdiler ona ambulanstan. Onu aldılar, götürdüler hastaneye. İnşallah durumu iyidir" şeklinde konuştu.

Kuryeyi yaralayarak kaçan şüphelide polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sokak ortasında kuryeye silahlı saldırı - Son Dakika
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