Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih ilçesinde, kullanılmayan müstakil evde başlayan ve yandaki binalara da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koca Mustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle evin yanındaki apartmanlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek, müstakil ev ile çatı kısımları etkilenen apartmanlardaki yangını söndürdü.

Ekipler, müdahaleden sonra daireleri kontrol etti.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.