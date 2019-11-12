Son Dakika Haberleri: Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. - Son Dakika

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

7 saat önce

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı., System.String[]

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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