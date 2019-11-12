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Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.
6 saat önce
Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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