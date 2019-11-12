Son Dakika Haberleri: Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. - Son Dakika

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

6 saat önce

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı. Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih'te nakliye kamyoneti geri geri manevra yaptığı esnada bir kadına çaparak altına aldı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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