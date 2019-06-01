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FATİH'TE NAVİGASYON KAZASI: 1 YARALI

12 dakika önce

Fatih'te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Fatih'te navigasyonu takip ederken kararsız kalıp ani dönüş yaptığı iddia edilen otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı, Aksaray istikameti, Orduevi mevkiinde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 34 CPN 80 plakalı otomobil ile seyir halindeki Yusuf Çapan isimli sürücü, kararsız kalıp ani bir şekilde sağa dönüş yapınca, arkasından seyreden Seyfi Gumran idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan iki kişi de motosikletten düştü. Sürücü Seyfi Gumran yaralanırken, arkasında oturan Murat Yılmaz ile otomobil sürücüsü Yusuf Çapan kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan genç sürücü motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde dakikalarca ambulans bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seyfi Gumran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"NAVİGASYONU TAKİP EDERKEN ANİ DÖNÜŞ YAPINCA ÇARPIŞTIK"
Çarpışma sonucu devrilen motosiklette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Murat Yılmaz, kazanın, otomobil sürücüsünün navigasyon uygulamasını takip ederken ani dönüş yapması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Otomobil sürücüsüyle konuştuğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı istikamette, otomobilin arkasında seyir halindeydik. Sürücüsü buraların yabancısı sanırım, navigasyonu takip ederek gidiyormuş. Navigasyon aniden sağa dönmesini söyleyince aniden sağa dönmüş. O ani dönüş yapınca biz de duramadık, çarptık. Seyfi motoru kullandığı için yaralandı herhalde, bana bir şey olmadı" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
FATİH'TE NAVİGASYON KAZASI: 1 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
Fatih, Güncel
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