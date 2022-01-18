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Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi - Son Dakika

Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi

18.01.2022 20:36

Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde öğrencilere eğitim verildi.

Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde öğrencilere eğitim verildi. Eğitimle "Sıfır Atık" bilincinin arttırılması hedefleniyor.

Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ndeki eğitimle "Sıfır Atık" bilincinin arttırılması hedefleniyor. 14 grupta atık toplanan merkezde; atık bölmeleri, kompost odası, kantar ve kantar kontrol odası, simülasyon merkezi, sıfır atık eğitim bölümleri ve geri dönüşüm atölyesi bölümleri yer alıyor. Öğrencilere, merkezde geri dönüşümle ilgili eğitimler verilerek, atölyede çevreci uygulamalar öğretildi. Etkinliğe katılan öğrenciler eğlenceli dakikalar geçirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Belediyesi Çevre Mühendisi Onur Felek, eğitim binasını açıldığından bu yana 2 binin üzerinde öğrencinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Eğitim binamızda 2 binin üzerinde öğrenci misafir edildi"

Eğitim binasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Onur Felek: "Vatandaşlarımızın evlerde biriktirdiği iş yerlerindeki geri dönüşüm atıklarını geri getirebilecekleri bir tesisteyiz şu anda. 14 farklı çeşitte atık grubu var. Bu geri dönüşebilen atıklar dışında ayrıca yağışlardan kaynaklı suların biriktiği bir yağmur hasadımız bulunuyor. Bu yağmur hasadından çıkan su kullanım suyu olarak tesisimizde yıkama çalışması yapıyoruz. Ayrıca ilçemiz genelinde haftanın her günü semt pazarı var. Buradan topladığımız sebze ve meyve atıklarından kompost cihazımız sayesinde 24 saat içerisinde kompost elde etmekteyiz. Bu kompost da bahçelerde ağaç dikimlerinde toprağa verim olarak kullanmaktayız. Diğer sıfır atık binalarından farkımız bir eğitim binasının bulunmasıdır. Eğitim binamızda bu zamana kadar 2 binin üzerinde öğrenci misafir edildi. Öğrenciler ilk olarak simülasyon merkezine geldiklerinde burada sıfır atıkla alakalı eğitim videoları izletiyoruz. Daha sonrasında tasarımı kendimize ait olan bir akım şemamız var. Bu akım şemamızda toplanan atığın nihai ürüne dönüştüğü süreyi otomasyon sistemde öğrencilerimize göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim binasını ziyarete gelen 9 yaşındaki Avşin Yüce, etkinlikte yaptıklarını anlattı. Eğlenceli vakit geçirdiğini ve sıfır atık hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Yüce şunları söyledi: "Çok güzel bir gezideyiz. Bir sürü etkinlik yaptık. Önce biraz geri dönüşüm üzerine çizgi film izledik. Sonra ahşaplardan magnet yaptık. Önce zımparaladık. Sonra kağıt seçip üzerine tutkalladık. Sonra kurutup mıknatıs yapıştırdık. Burada atıkların doğaya zarar verdiklerini öğrendik. Birçok maddenin nelere dönüşebileceğini gördük. Mesela bir kartonun masaya dönüşebildiğini öğrendik. Buradaki öğrendiklerimle geri dönüşüme fayda sağlamak istiyorum "

Sınıf öğretmeni Elif Gülşah Uzuner ise Fatih Belediyesi'nin bu hizmetinden herkesin faydalanması gerektiğini ifade etti. Toplum olarak dikkat edilirse daha iyi bir gelecek olacağını belirten Uzuner şunları kaydetti: "Öğrencilerimizle beraber Fatih Belediyesi'nin atık dönüştürme merkezine geldik. Birlikte geri dönüşüm atölyesinde çalışma yaptık. Fatih Belediyesi özellikle burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Öğrencilerin burada ücretsiz olarak yararlanabilecekleri atölyeler oluşturmuşlar.

Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi
Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi
Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi

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Fatih Belediyesi, geri dönüşüm, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih'te öğrencilere Sıfır Atık eğitimi - Son Dakika


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