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Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı - Son Dakika

Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı

06.01.2022 22:16

Fatih'te ortaokulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda öğrenci hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi devam ediyor.

İstanbul Fatih'te Büyük Reşitpaşa Ortaokulu'nda öğle yemeğinde tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan menüden yiyen çok sayıda öğrenci fenalaştı.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADILAR

Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, çok sayıda ambulans ve sivil araçlarla öğrencileri yakındaki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu öğrenildi. Tedavileri tamamlanan bir kısım öğrenci taburcu edilirken, bir kısmının ise tedavisi sürüyor.

"20'Lİ SAYILARDA BİR ZEHİRLENME OLDUĞUNU DUYDUM"

Zehirlenen öğrencilerden birinin velisi Sündüz Ekinci, "Oğlum aradı beni öğlen saatlerinde. Zehirlenme olduğunu bilmiyordum, okulda öğrendim. Yemekhanede zehirlenmişler. Daha sonra ambulans geldi ve hastanelere sevk edildi. Hastanede epey uzun bir süreç yaşadık. Çünkü tam anlamıyla ivedilikle müdahale edilmedi. Ben ondan yana şikayetçiyim. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Okul aradı, sordu. Tabii olmamasını dilerdim ama maalesef böyle bir olay yaşandı. Umarım bundan sonra yaşanmaması için gerekli önlemler alınır. Bugün tavuk çıkmış yemekhanede. Tavuktan zehirlendiklerini söylüyorlar. Bir de okulda çok fazla çocukta aynı belirtiler olunca şüpheye yer bırakmıyor. Ben okul bahçesindeyken ambulanstan 20'li sayılarda bir zehirlenme olduğunu duydum. Sonrasında da serviste de fenalaşan olup hastanelere gelenler de olmuş ama tam sayıyı veremem" dedi.

Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı
Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı
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İstanbul, Ambulans, Tavuk, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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