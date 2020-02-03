Fatih'te, okulların ilk günü servisler denetlendi - Son Dakika
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Fatih'te, okulların ilk günü servisler denetlendi

6 saat önce

İstanbul'da eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yerini alan okul servisleri denetlendi.

Fatih'te, okulların ilk günü servisler denetlendi, System.String[]

İstanbul'da eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yerini alan okul servisleri denetlendi. Denetimler esnasında okul servisi belgesi olmayan araç sürücüsüne 2 bin 473 TL para cezası kesildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. Fatih'te yapılan uygulamada servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, servis araçlarının emniyet kemerlerini ve arka park spotlarını kontrol etti. Denetimler esnasında okul servisi belgesi olmayan araç sürücüsüne ise 2 bin 473 TL para cezası kesildi.


Okul servisi belgesi bulunmadığı için ceza kesilen sürücü, "Okul servisi taşıma belgemiz yoktu. Okul servisi çekmiyorduk sadece idareten bir gün çekiyorduk. Arkadaşlar da işlem yapıyorlar. Başka herhangi bir eksik yok. Araba zaten personel servisi ama okul servisi çekme belgemiz yok" dedi.


"Denetimlerde yaklaşık 30 aracımıza cezai işlem uygulandı"


Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Serhat Turcel, "Bugün servislerimizde öncelikle insan faktörünü göz önünde bulundurarak sürücülerimizin gerekli evraklarının olup olmadığı, bunun dışında servis araçlarında emniyet kemerlerinin bulunup bulunmadığı ayrıca ikaz arka lambalarının yanıp yanmadığıyla ilgili denetimler yapılıyor. Bu denetimler kapsamında gerekli bulunan durumlarda idari para cezası yazılıyor. Okul taşıt belgesi olmayan sürücüye 2 bin 473 lira cezai işlem uygulandı. Bugün Fatih ilçesinde 100'ün üzerinde denetim yapıldı. Bu denetimlerde yaklaşık 30 aracımıza cezai işlem uygulandı. Genellikle emniyet kemeri ve arka stop lambasının yanmamasıyla ilgili cezalar kesildi" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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