FATİH'TE ÖLEN 4 KARDEŞİN CENAZESİ ALINDI (1)
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İstanbul DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:23 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenazelerin adlı tıptan çıkarılması
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