Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı (1)
Son Dakika Güncel Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı (1)

Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı (1)

7 saat önce

FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı (1), System.String[]

İstanbul DHA- FATİH'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.


Adli Tıp Kurumu, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
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