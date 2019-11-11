Fatih'te ölen 4 kardeşin cenazesi alındı
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İstanbul DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:36 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ölenlerin arkadaşı Serpil Alkan tarafından alınan cenazelerin bugün Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
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