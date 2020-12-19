FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI - Son Dakika

FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
19.12.2020 04:55
FATİH ilçesi Sarayburnu'nda sokağa kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere polis baskın yaptı.
FATİH ilçesi Sarayburnu'nda sokağa kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere polis baskın yaptı. Yüzlerce kişi, polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.
Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri, bölgeye baskın yaptı. Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler, polisin uyarılarının ardından Sarayburnu'ndan ayrıldı.
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