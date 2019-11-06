Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp'a kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp'a kaldırıldı

Fatih'te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp'a kaldırıldı

6 saat önce

Fatih'te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi.

Fatih'te ölü bulunan 4 ceset Adli Tıp'a kaldırıldı, System.String[]

Fatih'te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının önünde üzerinde 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı not bulurken içerde ise 2'si kadın 4 kardeşin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi.


'Dikkat Siyanür Var' Notu


Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler, çilingir yardımıyla girebildi. Maskeyle eve giren ekipler içeride Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57), Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.


AFAD ile olay yeri inceleme ekipleri birlikte evin içerisinde ve cesetler üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin olabileceğini ilişkin çalışma başlatılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Adli Tıp, Siyanür, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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