Son Dakika Haberleri: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
Son Dakika Güncel FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

7 saat önce

Güven USTA / İSTANBUL DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1), System.String[]

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin getirilmesi

-Cenaze namazı

-Cenazelerin alınması


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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