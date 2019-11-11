Son Dakika Haberleri: FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika Güncel FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

6 saat önce

Güven USTA / İSTANBUL DHA Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ, System.String[]

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazeleri Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi.

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na getirildi. 4 metre yüksekliğindeki mezarlığa tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından halatlar yardımıyla indirilirken, Yetişkin kardeşlerin cenazeleri tabutlarla birlikte defnedildi. Tabutlar mezarlığa indirilmeden önce toprağa kireç döküldü. Defin işleminin ardından mezarların başında dua edilirken, Oya ve Kamuran Yetişkin'in yakın arkadaşları Serpil Alkan mezarlara su döktü.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin defnedilmesinden görüntüler

-Cenazelerin mezarlığa indirilişinden görüntüler

-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


Ayazağa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
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Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
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