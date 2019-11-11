Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı 2
Son Dakika Güncel Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı 2

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı 2

8 saat önce

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞİN CENAZESİ GASİLHANEYE GETİRİLDİ, AFAD EKİBİ GÖREV ALDI 2.

FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞİN CENAZESİ GASİLHANEYE GETİRİLDİ, AFAD EKİBİ GÖREV ALDI 2

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı 2

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
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