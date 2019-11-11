Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi, afad ekibi görev aldı 2
8 saat önce
FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞİN CENAZESİ GASİLHANEYE GETİRİLDİ, AFAD EKİBİ GÖREV ALDI 2.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞİN CENAZESİ GASİLHANEYE GETİRİLDİ, AFAD EKİBİ GÖREV ALDI 2
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