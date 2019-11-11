Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son Dakika Genel Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

6 saat önce

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin siyanür ile ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri almak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Onay çıkmasının ardından Serpil Alkan cenazeleri almak için Adli Tıp kurumuna geldi. Yapılan işlemlerin ardından cenazeler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı.

Öte yandan, kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazına müteakip Fındıkzade Albarayrak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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