Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
Son Dakika Güncel Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi

7 saat önce

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi, System.String[]

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.


Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınmıştı. Kardeşlerin cenazesi Kozlu Mezarlığı'nda ki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]