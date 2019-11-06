Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi
7 saat önce
İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.
İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.
Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Emniyet görevlileri evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:43
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