Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi
Son Dakika Dünya Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi

7 saat önce

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin otopsisinde siyanür tespit edildi, System.String[]

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside kardeşlerin siyanür içtikleri tespit edildi.


Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Emniyet görevlileri evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı.

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Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:43 
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