Son Dakika Haberleri: Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku
Son Dakika Güncel Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku

Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku

8 saat önce

FATİH'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.

Fatih'te ölüm evinde elektrik faturası şoku, System.String[]

FATİH'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeşin ölü bulunduğu evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesildi.

Fatih'te iddialara göre antidepresan ilaçları içerek intihar eden 4 kardeşin evine gelen BEDAŞ ekipleri 2 aydır elektrik faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre daha çalışmalarını sürdürmüş ve daha sonra evden kapıyı mühürleyerek ayrılmıştı. Saat 09.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan binanın birinci katına gelen BEDAŞ ekipleri 607,16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
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