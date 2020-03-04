Fatih'te operasyon yapılan adreste yüklü miktarda tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te operasyon yapılan adreste yüklü miktarda tütün ele geçirildi - Son Dakika

Fatih'te operasyon yapılan adreste yüklü miktarda tütün ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timlerinin "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" kapsamında Fatih ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda tütün ele geçirildi.

Fatih'te operasyon yapılan adreste yüklü miktarda tütün ele geçirildi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timlerinin "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" kapsamında Fatih ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda yüklü miktarda tütün ele geçirildi.


İstanbul İl Emniyet Müdür Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 24 Şubat tarihinde Fatih Sümbül Efendi Mahallesinde bulunan bir binanın giriş katında kaçak tütün imal edildiği bilgisi edinilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.


Yapılan aramalarda; 73 kilogram gelen nargile tütünü, 80 kilogram gelen gliserin maddesi,15 kilogram gelen glikoz maddesi, 26 kilogram gelen işlenmemiş tütün, bin 20 adet boş nargile paketleme kabı, 20,5 kilogram gelen kaçak nargile tütünü maddesi, 1 adet vakum cihazı ele geçirildiği bildirildi.


Öte yandan çalışmalar kapsamına Suriye uyruklu Cihad S. (31), Hamid E. (25), Muhammed E. (24) ve Yusuf S. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şahısların yapılan sorgulamasında; Cihad S.'nin,"5682 Sayılı Pasaport Kanununa Muhalefet" suçundan, Hamid E.'nin, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan, Yusuf S.'nin ise "5607 ve 5682 Sayılı Kanunlara Muhalefet" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.


Diğer taraftan "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi. - İSTANBUL

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
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